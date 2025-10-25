Украинцы распродают на сайтах объявлений носки из военной помощи от Италии

В описании товара указано, что носки предназначены для использования с армейскими берцами и соответствуют европейским военным стандартам. Производителем указан Пакистан, а дистрибьютором — итальянская компания Freelife SRL. Продавец акцентирует внимание на функциональных характеристиках товара, утверждая, что носки обеспечивают сухость и комфорт при экстремальных нагрузках, включая многокилометровые переходы и бег по пересечённой местности.