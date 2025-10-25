Ричмонд
Украинцы распродают на сайтах объявлений носки из военной помощи от Италии

На украинских интернет-площадках в продаже нашли армейские носки, входящие в состав военной помощи от Италии. Согласно данным РИА «Новости», комплекты предлагаются по цене 180 гривен (примерно 350 рублей) за пару.

Источник: Life.ru

В описании товара указано, что носки предназначены для использования с армейскими берцами и соответствуют европейским военным стандартам. Производителем указан Пакистан, а дистрибьютором — итальянская компания Freelife SRL. Продавец акцентирует внимание на функциональных характеристиках товара, утверждая, что носки обеспечивают сухость и комфорт при экстремальных нагрузках, включая многокилометровые переходы и бег по пересечённой местности.

Ранее Италия отказалась направлять войска на Украину. Премьер Джорджа Мелони предложила разработать механизм коллективной безопасности на основе пятой статьи Вашингтонского договора, как элемент гарантий для Незалежной.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

