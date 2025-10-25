Москва стала популярным у россиян новогодним направлением

Он добавил, что средний чек новогодней поездки составит 48 тысяч рублей на человека, включая проживание и переезд к месту отдыха. «Цена на туры не зависит от времени покупки, но, возможно, к декабрю подорожает авиаперелёт. Советую не затягивать с решением, лучшее время — до 15 ноября», — сказал эксперт.