Москва стала популярным у россиян новогодним направлением

Эксперт РСТ, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с RT назвал пять популярных у россиян новогодних направлений.

Источник: Мослента

По его словам, в этом году в топ-5 оказались Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг.

Он добавил, что средний чек новогодней поездки составит 48 тысяч рублей на человека, включая проживание и переезд к месту отдыха. «Цена на туры не зависит от времени покупки, но, возможно, к декабрю подорожает авиаперелёт. Советую не затягивать с решением, лучшее время — до 15 ноября», — сказал эксперт.

В сентябре в Москве выстроилась огромная очередь в посольство Японии в Грохольском переулке. Люди пришли, чтобы подать документы на визу. По словам агентства, туристы собираются отправиться туда из-за начала сезона момидзи, чтобы любоваться осенней листвой.