Соцсеть «ВКонтакте» разблокировали в Белоруссии

Социальная сеть «ВКонтакте» вновь работает на территории Беларуси в штатном режиме.
«“ВКонтакте” и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе соцсети.
Напомним, что в пятницу, 24 октября, доступ к социальной сети «ВКонтакте» на территории Белоруссии был ограничен по требованию Комитета государственной безопасности. Об этом информировало сообщение на сайте Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи (БелГИЭ).
Тогда у ряда белоруссских пользователей, при попытке захода в соцсеть, появлялся баннер с информацией о блокировке по решению Министерства информации.
«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен», — передавал тогда сайт.
При этом БелГИЭ, отвечающая за надзор за связью, добавила vk.com в Список ограниченного доступа 24 октября 2025 года, о чем свидетельствовали данные реестра.
Позднее пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что начала изучение ситуации с ограничением доступа к сервису.
Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предупреждением. Он предостерег от введения языковых запретов в стране, так как видит в них угрозу. Это прозвучало на мероприятии в честь Дня народного единства.
Лукашенко также подчеркнул, что любые меры, касающиеся использования языков, должны быть тщательно продуманы. Хотя он сам свободнее владеет русским, как и многие граждане, это не означает его противодействия белорусскому языку.
Однако английский язык, по словам Лукашенко, по-прежнему нужен для общения в мире. Поэтому он попросил молодежь продолжать его изучать. На днях Роскомнадзор ввел ограничения на доступ к MyAnimeList — крупнейшей мировой базе данных о манге и аниме. Решение опубликовано на портале Единого реестра запрещенных сайтов.
Ранее из-за угрозы безопасности инфраструктуры связи России Роскомнадзор ввел ограничения на доступ к сервису Speedtest, являющимся разработкой компании Ookla из США. Как пояснил депутат ГД Антон Немкин, данные могли попасть к иностранным спецслужбам, поскольку Ookla — американская компания. Он акцентировал, что блокировка — это не просто формальность, а реальная защита цифровой инфраструктуры России.