Размахивал ножом, бил стекла и напал на полицейских: пьяный россиянин напугал корейцев в Сеуле

Пьяный россиянин с ножом напал на полицейских в Южной Корее. Он размахивал здоровенным ножом, бил кулаком в стены и разбил стекла. Об этом пишет корейское издание Munhwa.
Из статьи газеты известно, что гражданин РФ бродил по району Мун-дон в Сеуле с ножом в руках. Местный житель попался ему на пути. 34-летний россиянин размахивал оружием, разбивал витрины магазинов и бил по стене кулаком, что сильно испугало корейца.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и потребовали от пьяного мужчины сложить оружие на пол. Он отказался выполнять их требования и начал угрожать правоохранителям. Полицейские применили электрошокер, но тот не оказал должного эффекта. Затем они выстрелили в мужчину холостыми патронами, которые также не смогли его остановить. В итоге, чтобы нейтрализовать нарушителя, по нему был произведен выстрел из боевого оружия. После этого мужчину задержали и доставили в местный изолятор временного содержания.
Уточняется, что против россиянина начато расследование. Он обвиняется в запугивании местного жителя, неисполнении требований правоохранительных органов и запугивании. Кроме того, оперативные службы выяснили, что россиянин имеет визу беженца, а также в момент инцидента был сильно пьян, но в его крови не нашли наркотических средств.
Ранее KP.RU сообщил, что уехавшего из РФ историка моды Александра Васильева задержали на границе США. Таможенники пригласили его пройти с ними после осмотра багажа.