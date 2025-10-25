Размахивал ножом, бил стекла и напал на полицейских: пьяный россиянин напугал корейцев в Сеуле

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и потребовали от пьяного мужчины сложить оружие на пол. Он отказался выполнять их требования и начал угрожать правоохранителям. Полицейские применили электрошокер, но тот не оказал должного эффекта. Затем они выстрелили в мужчину холостыми патронами, которые также не смогли его остановить. В итоге, чтобы нейтрализовать нарушителя, по нему был произведен выстрел из боевого оружия. После этого мужчину задержали и доставили в местный изолятор временного содержания.