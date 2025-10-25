Топ-5 главных новостей в Молдове 25 октября 2025: Жуткие подробности смерти молдаванина, которого пытали и ломали перед гибелью; что можно купить за границей, продав жилье в Молдове — домик у моря; новый

Главные новости в Молдове на утро субботы, 25 октября 2025:
1. «Они издевались над ним, резали его, ломали ноги»: Шокирующие подробности смерти мужчины в Молдове, который пропал незадолго до гибели.
2. Домик у моря в Европе по цене двухкомнатной «хрущевки» в Кишиневе: Что можно купить за границей, продав жилье в Молдове.
3. Правительство без Родины: Новый кабинет министров Молдовы напоминает сборную экспатов — богатых «гастролёров», приехавших в Кишинев на пару лет по контракту.
4. Молдова застряла в «украинском пакете»: ЕС снова отложил начало переговоров о вступлении в союз — «жертва евроинтеграции по соседству».
5. Молдова и в этому году не отказалась от перехода на «зимнее время»: Когда будем переводить стрелки.
