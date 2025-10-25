Домашний матч «Авангарда» начнётся на два с половиной часа позже обычного

Несмотря на то, что в выходной день, согласно установленному КХЛ правилу, игры в Омске начинаются в 17:00, матч в следующую субботу стартует на два с половиной часа позже. Это связано с порядком выходных дней ко Дню народного единства: 2, 3 и 4 ноября объявлены выходными, а 1 ноября — дополнительный рабочий день. Поэтому игра проходит по расписанию рабочего дня.