Домашний матч «Авангарда» начнётся на два с половиной часа позже обычного

Домашний матч омского «Авангарда» против нижнекамского «Нефтехимика», который состоится на «G-Drive Арене» в субботу, 1 ноября, начнётся в 19:30 по омскому времени.
Несмотря на то, что в выходной день, согласно установленному КХЛ правилу, игры в Омске начинаются в 17:00, матч в следующую субботу стартует на два с половиной часа позже. Это связано с порядком выходных дней ко Дню народного единства: 2, 3 и 4 ноября объявлены выходными, а 1 ноября — дополнительный рабочий день. Поэтому игра проходит по расписанию рабочего дня.
Добавим, что предстоящая рабочая неделя станет непростой для «G-Drive Арены». В понедельник, среду и субботу здесь пройдут матчи ХК «Авангард», в четверг большой сольный концерт даст Егор Крид, а в воскресенье — Сергей Лазарев.