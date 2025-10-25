Дмитриев: Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы урегулировать конфликт на Украине как можно скорее. При этом такого результата можно достичь только при учете интересов Москвы. Об этом в субботу, 25 октября, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.