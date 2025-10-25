Дмитриев: Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы урегулировать конфликт на Украине как можно скорее. При этом такого результата можно достичь только при учете интересов Москвы. Об этом в субботу, 25 октября, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По его словам, все стороны хотят, чтобы конфликт завершился дипломатическим путем, передает CNN.
Также политик подчеркнул, что урегулирования украинского кризиса можно будет достигнуть очень скоро, если удастся найти дипломатическое решение вопроса территорий, гарантий безопасности Украины и ее нейтралитета.
— Получается, не так уж много вопросов для рассмотрения, и, по сути, если понять, как их урегулировать дипломатическими методами, решение может быть найдено очень скоро, — заявил Дмитриев в интервью Fox News.
В тот же день спецпредставитель президента России заявил, что Киев постепенно переходит к более реалистичным ожиданиям относительно урегулирования военного конфликта с Москвой. По его словам, ключевым является понимание приемлемых для обеих сторон условий для достижения реального урегулирования.