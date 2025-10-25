Юрий Слюсарь: ПВО отразила атаку над городом и шестью районами Ростовской области

Напомним, накануне, в ночь на 24 октября, воздушную атаку отразили над Таганрогом, Новошахтинском и восемью районами. В Новошахтинске из-за пожара оказались обесточены многоквартирные дома, детский сад и техникум. Без света остались около 1,5 тысячи человек. Электричество восстановили в течение дня.