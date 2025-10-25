Юрий Слюсарь: ПВО отразила атаку над городом и шестью районами Ростовской области

В ночь на субботу, 25 октября, в Ростовской области была отражена атака БПЛА. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Донского региона Юрий Слюсарь, дроны были уничтожены над шестью районами и городом.
— Воздушные цели были ликвидированы над Донецком, Куйбышевским, Кашарским, Тарасовским, Чертковским, Миллеровским и Шолоховским районами. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал, — прокомментировал губернатор.
Также падение обломков беспилотников вызвало возгорание сухой травы на окраине Донецка. Пожарные оперативно отреагировали и потушили огонь. Ситуация в регионе остается под контролем властей и экстренных служб.
Напомним, накануне, в ночь на 24 октября, воздушную атаку отразили над Таганрогом, Новошахтинском и восемью районами. В Новошахтинске из-за пожара оказались обесточены многоквартирные дома, детский сад и техникум. Без света остались около 1,5 тысячи человек. Электричество восстановили в течение дня.
