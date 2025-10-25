В нацпарке «Красноярские Столбы» спасли упавшего в обморок гражданина Вьетнама

Спасатели напоминают посетителям парка о необходимости соблюдения мер предосторожности. Людям с хроническими заболеваниями особенно важно брать с собой лекарства и принимать их вовремя. Всем нелишне взять с собой аптечку для оказания первой помощи. Также в поход нужно захватить запас воды, еды и заряженный мобильник. Любителям активного отдыха нужно адекватно оценивать свои физические возможности при планировании маршрутов.