В нацпарке «Красноярские Столбы» спасли упавшего в обморок гражданина Вьетнама

Вечером 24 октября в национальном парке «Красноярские Столбы» потребовалась медицинская помощь гражданину Вьетнама во время небольшого похода. В районе скалы Такмак у того внезапно ухудшилось самочувствие. Мужчина упал в обморок. Очевидцы случившегося позвонили в экстренные службы.
Группа специалистов Красноярского спасательного отряда, дежурившая на выдвижном посту у восточного входа в нацпарк, быстро оказалась на месте происшествия. Специалисты эвакуировали туриста на спасательный пост, где оказали ему первую помощь.
Спасатели напоминают посетителям парка о необходимости соблюдения мер предосторожности. Людям с хроническими заболеваниями особенно важно брать с собой лекарства и принимать их вовремя. Всем нелишне взять с собой аптечку для оказания первой помощи. Также в поход нужно захватить запас воды, еды и заряженный мобильник. Любителям активного отдыха нужно адекватно оценивать свои физические возможности при планировании маршрутов.