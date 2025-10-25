Ричмонд
Минобороны: 121 беспилотник ВСУ сбили за ночь над регионами России

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 121 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 БПЛА — над территорией Ростовской области, 19 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 17 БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, отечественные войска уничтожили 12 беспилотников над территорией Калужской области, 11 аппаратов над территорией Смоленской области, а также девять дронов над Белгородской областью и Московским регионом.

По восемь дронов сбили над территориями Воронежской и Ленинградской областей, по два беспилотника — над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями, по одному летательному аппарату — над территориями Тверской и Тульской областей, передает Telegram-канал ведомства.

24 октября российские средства ПВО уничтожили 21 вражеский дрон с 18:00 до 23:00. В частности 12 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, семь — над территорией Белгородской области, один летательный аппарат — над территорией Калужской области и еще один — в небе над Смоленской областью.

