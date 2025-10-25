На границе Белоруссии и Литвы скопилось больше 1,6 тысячи фур

Государственный таможенный комитет Белоруссии проинформировал о том, что после закрытия Литвой двух пропускных пунктов на общей границе в электронной очереди зарегистрировано более 1,6 тысячи грузовых автомобилей.
«Движение через автодорожные пункты пропуска на белорусско-литовской границе власти Литвы вчера вечером снова закрыли. Сейчас в электронной очереди на выезд из Беларуси в указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1 600 грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении таможенного комитета.
Отмечается, что большегрузы не пускают в Белоруссию с 21:40 24 октября. Правда, те машины, которые уже находились на оформлении на момент закрытия КПП, были оформлены. Последняя машина, проехавшая через пункт пропуска, зарегистрирована в 00:00 часов. Сообщается, что литовские власти планируют открыть пункт пропуска в 12:00, время совпадает с московским.
Примечательно, что это не первый раз, когда границы были закрыты по инициативе европейской стороны. Причем если некоторые страны ЕС не пускают грузовые машины, то другие отказывают россиянам во въезде в страну, не выдавая туристическую визу.