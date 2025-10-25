На границе Белоруссии и Литвы скопилось больше 1,6 тысячи фур

Отмечается, что большегрузы не пускают в Белоруссию с 21:40 24 октября. Правда, те машины, которые уже находились на оформлении на момент закрытия КПП, были оформлены. Последняя машина, проехавшая через пункт пропуска, зарегистрирована в 00:00 часов. Сообщается, что литовские власти планируют открыть пункт пропуска в 12:00, время совпадает с московским.