В Красноярске назвали финалистов журналистского конкурса «Енисей»

В финал вышли сразу несколько журналистов и блогеров из Красноярского края.

Источник: Freepik

В Красноярске огласили финалистов XIII творческого конкурса журналистского мастерства «Енисей». В финал вышли сразу несколько журналистов и блогеров из Красноярского края.

В шорт-лист попали журналисты Сергей Бурлаку, Виктор Заковряшин, Михаил Шуклин, телекорреспонденты Дмитрий Кочетков и Михаил Иванов, а также блогер Юлия Третьякова из Железногорска.

Всего в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 1843 из 39 регионов России. Работы прислали журналисты и блогеры со всей страны, от Калининграда до Магадана, а также из новых территорий и Узбекистана.

Имена победителей в каждой из номинаций назовут на торжественной церемонии 7 ноября. Награждение пройдет в Конгресс-холле СФУ и завершит программу медиафорума «Енисей».