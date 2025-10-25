В Красноярске назвали финалистов журналистского конкурса «Енисей»

В Красноярске огласили финалистов XIII творческого конкурса журналистского мастерства «Енисей». В финал вышли сразу несколько журналистов и блогеров из Красноярского края.
В шорт-лист попали журналисты Сергей Бурлаку, Виктор Заковряшин, Михаил Шуклин, телекорреспонденты Дмитрий Кочетков и Михаил Иванов, а также блогер Юлия Третьякова из Железногорска.
Всего в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 1843 из 39 регионов России. Работы прислали журналисты и блогеры со всей страны, от Калининграда до Магадана, а также из новых территорий и Узбекистана.
Имена победителей в каждой из номинаций назовут на торжественной церемонии 7 ноября. Награждение пройдет в Конгресс-холле СФУ и завершит программу медиафорума «Енисей».