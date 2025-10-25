В Омске хоккейной коробке во дворе присвоят имя Максима Сушинского

В Омске готовятся провести серию матчей, посвященных 75-летию омского хоккея.
27 октября на G-Drive Арене встретятся ХК «Авангард» и ХК «Металлург». Во время матча будет презентована хоккейная коробка, которой присвоят имя легенды омского хоккея Максима Сушинского. В каком районе она появится, пока не сообщают.
«Все большие победы начинаются с первого шага на льду. Именно поэтому мы открываем хоккейные коробки в городе и помогаем юным омичам влюбиться в этот по-настоящему сибирский вид спорта», — сообщили в пресс-службе клуба.
Омск посетит сам экс-игрок. Напомним, что Сушинский выступал за омский «Авангард» с 1996 по 2000 год, затем играл в форме «ястребов» с 2001 по 2005 годы.
Ранее мы писали, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов в девятый раз признан лучшим защитником недели в КХЛ.