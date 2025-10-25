«Опасно даже для опытных автомобилистов»: глава ГАИ обратился к водителям

Сегодня утром, 25 октября, Башкирию накрыл густой туман. Главный гаишник республики Владимир Севастьянов призвал водителей отказаться от поездок в таких условиях.
— Вести машину в тумане опасно даже для опытных автомобилистов. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше — на деле всё ровно наоборот. Водителю становится сложно ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП, — заявил руководитель ГАИ региона. — В идеале такую погоду нужно переждать.
Он добавил, что если отложить поездку не получается, то необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и двигаться с включенными фарами. Севастьянов также призвал не допускать необдуманных маневров обгона.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.