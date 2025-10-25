Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Опасно даже для опытных автомобилистов»: глава ГАИ обратился к водителям

Главный гаишник Башкирии призвал отказаться от поездок из-за сильного тумана.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 25 октября, Башкирию накрыл густой туман. Главный гаишник республики Владимир Севастьянов призвал водителей отказаться от поездок в таких условиях.

— Вести машину в тумане опасно даже для опытных автомобилистов. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше — на деле всё ровно наоборот. Водителю становится сложно ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП, — заявил руководитель ГАИ региона. — В идеале такую погоду нужно переждать.

Он добавил, что если отложить поездку не получается, то необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и двигаться с включенными фарами. Севастьянов также призвал не допускать необдуманных маневров обгона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.