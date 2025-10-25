В Пермском крае отменят «летние остановки» пригородных поездов

В Пермском крае с окончанием дачного сезона с 27 октября отменят «летние остановки». Дополнительные остановки Свердловская железная дорога ввела с 1 апреля на четырех направлениях. Жители Прикамья имели возможность добираться до своих участков вблизи дачных поселков и коллективных садов на пригородных поездах.