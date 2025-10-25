В Пермском крае отменят «летние остановки» пригородных поездов

В Пермском крае с окончанием дачного сезона с 27 октября отменят «летние остановки». Дополнительные остановки Свердловская железная дорога ввела с 1 апреля на четырех направлениях. Жители Прикамья имели возможность добираться до своих участков вблизи дачных поселков и коллективных садов на пригородных поездах.
По информации Пермской пригородной компании, с 27 октября 2025 по 31 марта 2026 года остановочные пункты начнут ежедневно попускать «электрички»:
— направление «Верещагино — Балезино» — № 7152, № 7153, № 7155, № 7156 (оп «Хрустали», «Лып», «Ключевское»);
— направление «Пермь-2 — Углеуральская» — № 6275, № 6277, № 6280, № 6283 (оп «25 км»), № 6264, № 6266/6265, № 6268/6267, № 6269, № 6276, № 6281 («25 км» и «66 км»), № 6274/6273 («Пасечный Хутор», «56 км», «Мальцево», «Полетаенки», «Канюки», «Косьвинский»;
— направление «Пермь-2 — Чусовская» — № 6201, № 6202, № 6203, № 6204, № 6205, № 6206, № 6219 («Залесная», «Каменка»), № 6202, № 6203, № 6205, № 6206 («101 км»), № 6205, № 6206 («120 км»), № 6205 («Казарма 30 км»);
— направление «Углеуральская — Кизел — Парк Калийная» — № 6266/6265, № 6268/6267, № 6903, № 6904, № 6905, № 6906, № 6907, № 6908 («Пост 150 км»).
В Прикамье также на праздничные дни ноября отменят несколько «электричек». Курсирование пригородных поездов временно прекратят с 31 октября по 4 ноября.