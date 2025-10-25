Грёзы жителей пригорода Владивостока воплотились в реальную сиреневую аллею

Во Владивостоке рядом с железнодорожной станцией «Спутник» появилась благоустроенная общественная территория под названием «Аллея сиреневых грёз». Новый объект создан благодаря инициативе местных жителей, которые на протяжении нескольких лет добивались очищения площадки от мусора. Как ранее писали «АиФ-Приморье», проект был реализован после его победы в краевом конкурсе на финансирование.
Ранее это место использовалась под свалку, куда предприниматели и жители пригородных районов свозили крупногабаритный мусор. Контейнерная площадка, организованная в 2021 году для частных домов улиц Зелёная, Мечникова, Академика Комарова и Шкотовская, фактически стала местом стихийного складирования отходов со всего пригорода без контроля со стороны администрации города.
По словам председателя ТОС «Спутник Владивостока» Елены Холявко, местные жители многократно обращались в различные инстанции и проводили собрания прямо на территории свалки. Активистам противодействовали водители мусоровозов, однако местная дружина постоянно поддерживала участников.
Ещё в 2022 году жители района начали добиваться переноса контейнерной площадки. После длительной переписки с различными инстанциями и обращения к нормативным документам был подготовлен запрос в приморские подразделения Росрыболовства и Росприроднадзора: согласно статьям 65 и 67 Водного кодекса РФ, размещение отходов на водоохранной территории и в зоне катастрофического затопления запрещено. Дополнительное ограничение связано с речкой Богатая, протекающей вблизи площадки, что исключает хозяйственную деятельность, связанную с утилизацией мусора. Полученное от ведомств заключение направили в прокуратуру края, после чего контейнерную площадку перенесли в другое место. Это случилось в декабре прошлого года.
Сразу же на освободившемся участке активисты организовали работы по благоустройству: один из жителей приобрёл пять елей, другой предоставил эскаватор для земельных работ. Проект был поддержан грантом, что позволило завершить создание современной рекреационной зоны.
Название «Аллея сиреневых грёз» связано с историей места: ранее в этом месте росло много сирени. И теперь людьми были высажены разные сорта, среди которых есть высокорослые и карликовые разновидности. Местные жители планируют ежегодно увеличивать число растений.
К знаковым элементам территории относится скульптура в виде земного шара с первым искусственным спутником Земли, обозначающая связь с названием станции «Спутник».