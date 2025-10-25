Грёзы жителей пригорода Владивостока воплотились в реальную сиреневую аллею

Ещё в 2022 году жители района начали добиваться переноса контейнерной площадки. После длительной переписки с различными инстанциями и обращения к нормативным документам был подготовлен запрос в приморские подразделения Росрыболовства и Росприроднадзора: согласно статьям 65 и 67 Водного кодекса РФ, размещение отходов на водоохранной территории и в зоне катастрофического затопления запрещено. Дополнительное ограничение связано с речкой Богатая, протекающей вблизи площадки, что исключает хозяйственную деятельность, связанную с утилизацией мусора. Полученное от ведомств заключение направили в прокуратуру края, после чего контейнерную площадку перенесли в другое место. Это случилось в декабре прошлого года.