В Приморье женщина, притворившись беременной, выманила у сожителя миллион

Как сообщили в региональном УМВД РФ, 40-летний мужчина проживал с обвиняемой несколько месяцев, он содержал женщиной и ее детей от предыдущих браков. Не удовлетворившись семейной жизнью, он решил расстаться с ней. Она же солгала ему, что беременна. В это время мужчина находился в морском рейсе. Не подозревая об обмане, он перевел женщине 1 млн 133 тысячи рублей.