Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье женщина, притворившись беременной, выманила у сожителя миллион

Жительница Приморья не хотела терять источник дохода, когда мужчина решил с ней расстаться.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье перед судом предстанет женщина, которая притворялась беременной и получила от сожителя более 1,1 млн рублей.

Как сообщили в региональном УМВД РФ, 40-летний мужчина проживал с обвиняемой несколько месяцев, он содержал женщиной и ее детей от предыдущих браков. Не удовлетворившись семейной жизнью, он решил расстаться с ней. Она же солгала ему, что беременна. В это время мужчина находился в морском рейсе. Не подозревая об обмане, он перевел женщине 1 млн 133 тысячи рублей.

В течение девяти месяцев женщина поддерживала обман о беременности. Она носила накладной живот, отправляла мужчине фотографии, а потом сообщила о рождении сына и даже отправила снимки новорожденного, найденные в интернете.

Кроме того, женщина по телефону убедила мужчину временно передать ей мини-экскаватор стоимостью 344 тысячи рублей, который в итоге продала неизвестному через интернет.

В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Она признала свою вину. Дело направлено в суд.

Ранее в Красноярском крае был арестован бывший участковый за обман вдовы бойца СВО.