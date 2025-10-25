В Приморье женщина, притворившись беременной, выманила у сожителя миллион

В Приморье перед судом предстанет женщина, которая притворялась беременной и получила от сожителя более 1,1 млн рублей.
Как сообщили в региональном УМВД РФ, 40-летний мужчина проживал с обвиняемой несколько месяцев, он содержал женщиной и ее детей от предыдущих браков. Не удовлетворившись семейной жизнью, он решил расстаться с ней. Она же солгала ему, что беременна. В это время мужчина находился в морском рейсе. Не подозревая об обмане, он перевел женщине 1 млн 133 тысячи рублей.
В течение девяти месяцев женщина поддерживала обман о беременности. Она носила накладной живот, отправляла мужчине фотографии, а потом сообщила о рождении сына и даже отправила снимки новорожденного, найденные в интернете.
Кроме того, женщина по телефону убедила мужчину временно передать ей мини-экскаватор стоимостью 344 тысячи рублей, который в итоге продала неизвестному через интернет.
В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Она признала свою вину. Дело направлено в суд.
Ранее в Красноярском крае был арестован бывший участковый за обман вдовы бойца СВО.