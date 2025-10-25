Ричмонд
За ночь над регионами России сбили 121 беспилотник ВСУ

Наибольшее количество беспилотников ВСУ ликвидировали в небе над Ростовской областью.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 121 украинский БПЛА самолетного типа над регионами РФ, передает пресс-службы Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, наибольшее количество беспилотников ВСУ ликвидировали в небе над Ростовской областью — 20 единиц. Кроме того, 19 БПЛА было уничтожено над территорией Волгоградской области, 17 — над Брянской областью, 12 — над Калужской, 11 — над Смоленской.

Также сообщается, что в Белгородской области и в Московском регионе сбили по девять беспилотников противника, еще восемь БПЛА уничтожено над Воронежской и Ленинградской областями. Помимо этого, по два аппарата уничтожено над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями, и по одному — над Тверской и Тульской областями.

Напомним, ранее сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

