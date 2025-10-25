В трёх городах Омской области завершили благоустройство парков

Работы рассчитаны на двухлетний цикл. В 2026 году планируется открыть новые общественные пространства. В Исилькуле завершена укладка тротуаров и декоративных покрытий возле кинотеатра «Победа», а также создаются пешеходные зоны, велодорожки и системы водоотведения. На севере Называевска обустроен парк «Красная звезда», в котором уже есть прогулочные дорожки, скамейки, урны, спортивная площадка, освещение и видеонаблюдение. В Таре в парке культуры и отдыха «Тарская мозаика» установлен фонтан, укладывается тротуарная плитка и монтируется освещение.