В трёх городах Омской области завершили благоустройство парков

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале рассказал об окончании благоустройства общественных пространств в трёх городах региона — Называевске, Таре и Исилькуле. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Работы рассчитаны на двухлетний цикл. В 2026 году планируется открыть новые общественные пространства. В Исилькуле завершена укладка тротуаров и декоративных покрытий возле кинотеатра «Победа», а также создаются пешеходные зоны, велодорожки и системы водоотведения. На севере Называевска обустроен парк «Красная звезда», в котором уже есть прогулочные дорожки, скамейки, урны, спортивная площадка, освещение и видеонаблюдение. В Таре в парке культуры и отдыха «Тарская мозаика» установлен фонтан, укладывается тротуарная плитка и монтируется освещение.
Все три проекта стали победителями Всероссийского конкурса лучших инициатив по созданию комфортной городской среды. Виталий Хоценко отметил, что развитие городской среды в малых городах остаётся одним из приоритетов региональной политики, и реализация поддержанных федеральным уровнем проектов сделает города Омской области более комфортными для жизни и привлекательными для туристов.