Над Ростовской областью силы ПВО сбили 20 вражеских дронов за ночь

В минобороны сообщили об уничтожении 20 БПЛА над Ростовской областью 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 25 октября, в небе над Ростовской областью были ликвидированы 20 БПЛА. Это следует из сообщения министерства обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, всего за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский беспилотный аппарат. Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано именно в небе над донским регионом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны перехватывали над Донецком и шестью районами. Падение обломков одного из беспилотников вызвало возгорание сухой травы на окраине Донецка. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди местного населения нет. Ситуация в регионе остается под контролем экстренных служб и правоохранительных органов.

