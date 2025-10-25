Shot: Пьяный россиянин с тесаком напал на полицейских в Южной Корее

Местные правоохранители попросили россиянина положить оружие, но их не послушал. Полицейские применили против него шокер, но он не сработал. Выстрел холостыми патронами также не подействовал на мужчину, поэтому по нему выстрелили боевыми снарядами. После этого его скрутили и отправили в местное отделение полиции.