Shot: Пьяный россиянин с тесаком напал на полицейских в Южной Корее

В Южной Корее пьяный 34-летний россиянин стал размахивать большим ножом и бить стекла в магазинах, после чего начал угрожать оружием прибывшим полицейским. Об этом в субботу, 25 октября, сообщил Shot.
Местные правоохранители попросили россиянина положить оружие, но их не послушал. Полицейские применили против него шокер, но он не сработал. Выстрел холостыми патронами также не подействовал на мужчину, поэтому по нему выстрелили боевыми снарядами. После этого его скрутили и отправили в местное отделение полиции.
— Он (россиянин — прим. «ВМ») обвиняется в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей и запугивании. Также он якобы имеет визу беженца. Проверка показала, что россиянин был пьян, но не под действием наркотиков, — передает Telegram-канал.
17 января 2024 года россиянин проник в здание администрации таиландской провинции Пхукет и разбил топором стеклянную дверь в офис губернатора. На полу кабинета остались капли крови, которые вели к столу секретаря, где лежал топор. При этом злоумышленник сбежал с места происшествия, украв мотоцикл местного жителя, который был припаркован рядом со зданием администрации.