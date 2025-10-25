Минздрав расширяет список причин для освобождения от работы

С 2026 года в России вступают в силу обновлённые правила выдачи листков временной нетрудоспособности. Минздрав расширил перечень оснований для освобождения от работы. Больничный можно будет получить не только при привычных болезнях или травме, но и в других ситуациях, подтверждённых врачебной комиссией.