Минздрав расширяет список причин для освобождения от работы

Минздрав расширил список оснований для больничного. Новые правила позволят оформлять листок нетрудоспособности не только при привычных недомоганиях, но и в ряде других случаев.
С 2026 года в России вступают в силу обновлённые правила выдачи листков временной нетрудоспособности. Минздрав расширил перечень оснований для освобождения от работы. Больничный можно будет получить не только при привычных болезнях или травме, но и в других ситуациях, подтверждённых врачебной комиссией.
В список новых оснований вошли: реабилитация после плановых операций, профилактическое лечение в дневном стационаре, наблюдение при хронических заболеваниях вне обострения, восстановление после интенсивных физических нагрузок (для профессиональных спортсменов), психологическая реабилитация после стресса и период адаптации после пересадки органов.
Решение о выдаче больничного будет принимать врачебная комиссия на основе медицинской документации, результатов обследований и заключений специалистов. Все новые основания будут применяться только при наличии строгих медицинских показаний.
Благодаря нововведениям врачи смогут принимать более точные решения об освобождении от работы. Также это позволит снизить количество случаев получения больничных без серьезных основания, объяснил депутат Госдумы, врач-хирург, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.