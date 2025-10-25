В аэропорту Иркутска пассажирке с ребенком отказали в перелете

Пассажирке с ребенком отказали в перелете в аэропорту Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— В авиаперевозке было отказано в авиаперевозке домой в город Бодайбо из-за отсутствия свидетельства о рождении, — говорится в сообщении.
По данному инциденту Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров.
