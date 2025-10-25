Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Омсктрансмаш» перекрасил танк-памятник Т-80 в центре города

Предприятие решило, что через пять лет покраску боевой машины уже стоит обновить.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 24 октября, «Омсктрансмаш» сообщил о завершении работ по реставрации и окраске памятника танка Т-80, с 2020 года стоящего на набережной Оми. С момента его установки обновление лакокрасочного покрытия здесь провели впервые.

Напомним, танк установлен недалеко от Комсомольского моста и на улице Щербанева. Это сделали в честь 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне и столетия российского танкостроения. Сама улица Тимофея Щербанева носит имя Героя Советского Союза, который командовал танкодесантной ротой в годы войны.

«За пять лет монумент полюбился омичам и превратился в настоящую достопримечательность, место притяжения для детей и взрослых. Теперь, после реставрации, обновленный танк будет и дальше радовать жителей города», — отметила пресс-служба предприятия.

Рабочие завода окрасили боевую машину в маскировочный темно-зеленый цвет и черным цветом покрыли резиновые защитные накладки по бокам.

Ранее мы сообщали, что бюст писателя Федора Достоевского у главного корпуса ОмГУ установили раньше одобряющего решения горсовета.