«Омсктрансмаш» перекрасил танк-памятник Т-80 в центре города

Напомним, танк установлен недалеко от Комсомольского моста и на улице Щербанева. Это сделали в честь 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне и столетия российского танкостроения. Сама улица Тимофея Щербанева носит имя Героя Советского Союза, который командовал танкодесантной ротой в годы войны.