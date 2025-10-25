Ричмонд
Пять медиков из Башкирии победили во всероссийском конкурсе «Лучший врач года»

Медики из Уфы, Нефтекамска, Сибая и Караиделя получили награды от министра здравоохранения России.

Источник: Комсомольская правда

Пять врачей из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший врач года». Награды от министра здравоохранения России Михаила Мурашко они получили в рамках IV Национального конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале поздравил коллег с победой, отметив, что это достижение подтверждает высокий профессионализм врачей.

Победителями от Башкирии стали:

Адип Арсланов (Нефтекамский филиал Республиканского онкологического центра) — лучший онколог.

Флюза Ахметзянова (больница № 13 Уфы) — лучший участковый терапевт.

Эльза Лутфуллина (Караидельской районная больница) — лучший участковый педиатр.

Эльвира Галиуллина (Республиканская стоматологическая поликлиника) — лучший стоматолог.

Алита Борискова (больница Сибая) — лучший акушер.

Конкурс проходил в три этапа, включая региональный и федеральный отбор.

