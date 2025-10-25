Пять медиков из Башкирии победили во всероссийском конкурсе «Лучший врач года»

Пять врачей из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший врач года». Награды от министра здравоохранения России Михаила Мурашко они получили в рамках IV Национального конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале поздравил коллег с победой, отметив, что это достижение подтверждает высокий профессионализм врачей.
Победителями от Башкирии стали:
Адип Арсланов (Нефтекамский филиал Республиканского онкологического центра) — лучший онколог.
Флюза Ахметзянова (больница № 13 Уфы) — лучший участковый терапевт.
Эльза Лутфуллина (Караидельской районная больница) — лучший участковый педиатр.
Эльвира Галиуллина (Республиканская стоматологическая поликлиника) — лучший стоматолог.
Алита Борискова (больница Сибая) — лучший акушер.
Конкурс проходил в три этапа, включая региональный и федеральный отбор.
