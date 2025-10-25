В Калининграде не будут демонтировать «лежачих полицейских» на Дзержинского

Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время прямого эфира 24 октября. По её словам, «лежачие полицейские» появились после трёх дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на этом участке. Участок дороги был признан аварийно-опасным.
Некоторые жители города обратились с просьбой убрать преграды, отмечая, что из-за них на улице стали образовываться заторы. Однако глава администрации ответила, что демонтировать искусственные неровности не будут.
«Будем ли мы демонтировать “лежачих полицейских”? Нет. Что сделаем? Оборудуем заездные карманы для автобусов. Второе — ещё более точечное регулирование светофорного объекта», — пояснила Елена Дятлова.
По её словам, улучшить дорожную ситуацию в районе улиц Емельянова и Дзержинского удастся только после завершения строительства третьей очереди Восточной эстакады. Проект уже готов, однако средств на его реализацию пока не выделено.