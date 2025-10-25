В селе Гатка Хабаровского края открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Гатка начал работать новый фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря президентскому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который делает медицинскую помощь в отдаленных районах более доступной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Новое медицинское учреждение построено по современной модульной технологии. Оно полностью укомплектовано и имеет все необходимые помещения для работы: удобный зал ожидания для пациентов, смотровой кабинет и манипуляционную. Особое внимание уделено доступности — вокруг здания и внутри создана безбарьерная среда, чтобы маломобильные жители села могли без проблем попасть к врачу.
Село Гатка насчитывает около 630 жителей. До сих пор для получения даже базовой медицинской помощи им часто приходилось ехать в Хабаровск. Теперь, с открытием нового ФАПа, сельчане могут получать первичную медико-санитарную помощь, консультации и профилактическое наблюдение, не покидая родное село. Это значительно улучшает качество жизни людей и делает медицинское обслуживание более своевременным и удобным.