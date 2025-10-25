В ЦПКиО Волгограда привезли альпак, лам и коз

Как сообщает дирекция ЦПКиО, первые обитатели живого уголка уже обживают свои новые домики, однако им требуется время для адаптации к незнакомому месту.
В течение 30 дней новоселы будут находиться на карантине под наблюдением ветеринаров. Им предстоит пройти осмотр и сдать необходимые анализы. Этот период необходим для акклиматизации животных и подготовки к взаимодействию с посетителями парка.
Планируется, что в новом живом уголке будут жить 40 животных: ламы, альпаки, лани, камерунские козочки и козочки камори, а также кролики.