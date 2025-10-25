Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦПКиО Волгограда привезли альпак, лам и коз

Животные пока находятся на карантине.

Источник: Freepik

Как сообщает дирекция ЦПКиО, первые обитатели живого уголка уже обживают свои новые домики, однако им требуется время для адаптации к незнакомому месту.

В течение 30 дней новоселы будут находиться на карантине под наблюдением ветеринаров. Им предстоит пройти осмотр и сдать необходимые анализы. Этот период необходим для акклиматизации животных и подготовки к взаимодействию с посетителями парка.

Планируется, что в новом живом уголке будут жить 40 животных: ламы, альпаки, лани, камерунские козочки и козочки камори, а также кролики.