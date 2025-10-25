В честь Дня оперы на улицах Красноярска зазвучат арии Хворостовского

Красноярск 25 октября отметит Всемирный день оперы. В честь этого в парках, торговых центрах и других общественных пространствах города зазвучат арии в исполнении солистов Театра оперы и балета имени Хворостовского.
Одной из центральных площадок станут главные городские часы. Они поздравят красноярцев в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, исполнив фрагмент каватины Фигаро — коронной арии Дмитрия Хворостовского. Прозвучит она в исполнении баритона Дениса Гречишкина, который учился у первого педагога Хворостовского Галины Астаниной.
Кроме того, к акции присоединятся СФУ, ТРЦ «Планета», аэропорт Красноярск, а также городские парки: «Сибсталь», «Октябрьский», Татышев-парк и мост «Арфа». Здесь музыка будет звучать в течение дня 24 и 25 октября.
Отметим, Всемирный день оперы отмечается с 2019 года. Дата 25 октября выбрана в честь дней рождения композиторов Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса. В Красноярске такое празднование становится доброй традицией.