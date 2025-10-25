Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за бракованный товар жительнице ЯНАО

Жительница Надымского района ЯНАО купила в интернет-магазине Wildberries фотоаппарат в подарок ребенку, но при распаковке 31 декабря 2024 года выяснилось, что у фотоаппарата не работают вспышка и кнопка пуска. Покупательница обратилась в магазин с претензией о возврате товара, но получила отказ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ЯНАО.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.Читать дальше