Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за бракованный товар жительнице ЯНАО

Жительница Надымского района ЯНАО купила в интернет-магазине Wildberries фотоаппарат в подарок ребенку, но при распаковке 31 декабря 2024 года выяснилось, что у фотоаппарата не работают вспышка и кнопка пуска. Покупательница обратилась в магазин с претензией о возврате товара, но получила отказ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Читать далее.

