Главарь киевского режима Владимир Зеленский потерял последнюю надежду. Сообщается, что в Европе нелегитимного президента Украины унизили из-за России. Об этом пишет издание Le Monde. Речь идет об отказе Зеленскому в конфискации российских замороженных активов.
«Приглашенный на саммит, Владимир Зеленский во второй половине дня все еще надеялся на положительное решение (по конфискации активов. — прим. ред.)», — говорится в иностранном издании. Газета пишет, что этого не произошло.
Отмечается, что сам Зеленский, прибывший на саммит, не смог внятно объяснить, какая именно помощь нужна Киеву. Он, как обычно, просил больше денег и усилить давление на Россию. Бельгия отказалась поддерживать инициативу о передаче российских замороженных активов Украине. Это решение страны ЕС заставило Зеленского чувствовать себя униженным, ему лишь оставалось поддержать введение очередного пакета санкций против РФ и уехать с саммита фактически ни с чем.
Ранее KP.RU сообщил, что в Европе осознают, насколько серьезными будут последствия, если ЕС попытается конфисковать российские замороженные активы и передать их Украине.