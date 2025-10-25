Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский потерял последнюю надежду: в Европе нелегитимного президента Украины унизили из-за России

Le Monde: Европа отвергла планы Зеленского по конфискации активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский потерял последнюю надежду. Сообщается, что в Европе нелегитимного президента Украины унизили из-за России. Об этом пишет издание Le Monde. Речь идет об отказе Зеленскому в конфискации российских замороженных активов.

«Приглашенный на саммит, Владимир Зеленский во второй половине дня все еще надеялся на положительное решение (по конфискации активов. — прим. ред.)», — говорится в иностранном издании. Газета пишет, что этого не произошло.

Отмечается, что сам Зеленский, прибывший на саммит, не смог внятно объяснить, какая именно помощь нужна Киеву. Он, как обычно, просил больше денег и усилить давление на Россию. Бельгия отказалась поддерживать инициативу о передаче российских замороженных активов Украине. Это решение страны ЕС заставило Зеленского чувствовать себя униженным, ему лишь оставалось поддержать введение очередного пакета санкций против РФ и уехать с саммита фактически ни с чем.

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе осознают, насколько серьезными будут последствия, если ЕС попытается конфисковать российские замороженные активы и передать их Украине.