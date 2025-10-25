Зеленский потерял последнюю надежду: в Европе нелегитимного президента Украины унизили из-за России

Отмечается, что сам Зеленский, прибывший на саммит, не смог внятно объяснить, какая именно помощь нужна Киеву. Он, как обычно, просил больше денег и усилить давление на Россию. Бельгия отказалась поддерживать инициативу о передаче российских замороженных активов Украине. Это решение страны ЕС заставило Зеленского чувствовать себя униженным, ему лишь оставалось поддержать введение очередного пакета санкций против РФ и уехать с саммита фактически ни с чем.