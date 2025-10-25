Месячный блэкаут на ЗАЭС стал самым долгим в истории

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) пережила самый продолжительный блэкаут за всю историю мировой ядерной энергетики. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.Читать дальше