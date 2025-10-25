Ричмонд
Главный санитарный врач выступил со спецобращением к жителям Челябинской области

Анатолий Семенов заявил, что ежегодно более 1 млн южноуральцев заболевают ОРВИ и гриппом.

Источник: РИА "Новости"

Главный государственный санитарный врач выступил со спецобращением к жителям Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Его текст размещен на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Анатолий Семенов заявил, что ежегодно более 1 млн южноуральцев заболевают ОРВИ и гриппом. «Эпидемия гриппа приносит много проблем. Конечно, это значительный ущерб здоровью — грипп опасен осложнениями: бронхитами, пневмониями. Фиксируются и летальные исходы. А еще эпидемия гриппа — это приостановление учебного процесса в школах и изменения в образовательных программах. Эпидемия — это проблема для здравоохранения, которая требует больших усилий и финансовых затрат на оказание помощи пациентам. А еще грипп является экономической проблемой: ведь это основная причина временной нетрудоспособности сотрудников предприятий, пропуска рабочих дней, снижения производительности труда и прочее», — говорит специалист.

По его словам, опыт предыдущих лет показал, что «заболеваемость гриппом среди привитого населения в 130 раз ниже, чем среди непривитого». Иммунизации против гриппа в первую очередь подлежат пожилые, граждане с хроническими заболеваниями, дети, и все, кто по роду своей деятельности имеет контакт с большим количеством людей.

«Сегодня прививки против гриппа проводятся в поликлиниках, в детских образовательных организациях, мобильных пунктах и, конечно, на предприятиях — силами выездных прививочных бригад. Проведение профилактических мероприятий среди сотрудников — это вклад руководителей в здоровье своего коллектива. Призываю всех жителей области позаботиться о здоровье заранее и принять активное участие в прививочной кампании», — заключил Семенов.