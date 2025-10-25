Шавкат Мирзиёев наградил 26 сотрудников МВД в честь профессионального праздника

Награды были присвоены за многолетнюю плодотворную службу в органах внутренних дел страны, достойный вклад в обеспечение общественной безопасности и спокойствия народа, укрепление мира и стабильности в республике, образцовую деятельность по повышению эффективности борьбы с преступностью и профилактической работы, защите прав и свобод граждан, пример мужества и отваги, проявленный при исполнении долга с честью и ответственностью, а также активное участие в воспитании молодого поколения.