Шавкат Мирзиёев наградил 26 сотрудников МВД в честь профессионального праздника

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В связи с Днем работников органов внутренних дел Шавкат Мирзиёев наградил 26 сотрудников МВД орденами и медалям, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана подписал Указ «О награждении группы сотрудников в связи с Днем сотрудников органов внутренних дел».
Награды были присвоены за многолетнюю плодотворную службу в органах внутренних дел страны, достойный вклад в обеспечение общественной безопасности и спокойствия народа, укрепление мира и стабильности в республике, образцовую деятельность по повышению эффективности борьбы с преступностью и профилактической работы, защите прав и свобод граждан, пример мужества и отваги, проявленный при исполнении долга с честью и ответственностью, а также активное участие в воспитании молодого поколения.
Президент наградил:
орденом «Шон-шараф» II степени.
Ашропова Рамазона Ахматхужаевича — заместителя министра внутренних дел Республики Узбекистан.
орденом «Мардлик».
Торебекова Бахтияра Исмандияровича — министра внутренних дел Республики Каракалпакстан.
Хусанова Илёса Пардаевича — инспектора профилактики отдела внутренних дел Камашинского района Кашкадарьинской области.
орденом «Дустлик».
Махмудову Марию Степановну — старшего эксперта экспертно-криминалистического отдела Управления координации деятельности органов внутренних дел по Юнусабадскому району города Ташкента.
Ташходжаева Улугбека Шухратовича — начальника Департамента миграции и персонализации при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан.
Хатамова Рустама Абдуганиевича — начальника Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
медалью «Жасорат».
Аббасова Авлиё Исраилхоновича — инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Наманганской области.
Каримкулову Сайёру Кудратовну — младшего инспектора колонии по исполнению наказания Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Хаитова Абдунайима Хайруллаевича — старшего оперуполномоченного Управления внутренних дел Навоийской области.
Худайназарова Санжара Фарходовича — оперуполномоченного по особо важным делам Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
медалью «Содик хизматлари учун».
Аббасова Рустама Абдуллажановича — советника начальника Управления внутренних дел Наманганской области.
Исаева Истама Корёгдиевича — заместителя командира группы воинской части Караульных войск Министерства внутренних дел республики Узбекистан.
Махмудова Хуршида Хусановича — инспектора группы пробации управления внутренних дел Шароф Рашидовского района Джизакской области.
Машарипова Атабека Султанбаевича — начальника отдела внутренних дел Чимбайского района Республики Каракалпакстан.
Мирзажанова Мухаммаджона Комилжановича — старшего инспектора профилактики Управления по координации деятельности органов внутренних дел по Чиланзарскому району города Ташкента.
Таганова Расулбека Собировича — командира отделения отряда патрульно-постовой службы управления внутренних дел города Ургенча Хорезмской области.
Уралова Жахонгира Маматкуловича — инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Сырдарьинской области.
Холматова Баходира Фозиловича — старшего оперуполномоченного отдела внутренних дел города Маргилана Ферганской области.
Чориева Шухрата Амировича — начальника отдела внутренних дел Яккабагского района Кашкадарьинской области.
Шамалова Туйчибая Дехкамбаевича — инспектора отряда патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел Ташкентской области.
Эгамову Дилфузу Раббимкуловну — следователя по особо важным делам Следственного управления при Управлении внутренних дел Самаркандской области.
медалью «Шухрат».
Жуманова Тулкинбоя Сатторовича — заместителя начальника департамента Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Култураева Уткира Куйлиевича — начальника отделения управления внутренних дел Денауского района Сурхандарьинской области.
Хасанова Дилшода Уктамжоновича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Уртачирчикского района Ташкентской области.
Худойбердиева Шерзода Сайфуллоевича — начальника отделения по обеспечению безопасности в Самаркандском аэропорту Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Эрахматова Дилшодбека Режабовича — командира отделения батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Андижанской области.