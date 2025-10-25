Ричмонд
Шавкат Мирзиёев наградил 26 сотрудников МВД в честь профессионального праздника

25 октября отмечается День работников органов внутренних дел республики Узбекистан. Сотрудники ОВД награждены орденами «Шон-шараф», «Мардлик», «Дустлик», а также медалями «Жасорат», «Содик хизматлари учун», «Шухрат».

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В связи с Днем работников органов внутренних дел Шавкат Мирзиёев наградил 26 сотрудников МВД орденами и медалям, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана подписал Указ «О награждении группы сотрудников в связи с Днем сотрудников органов внутренних дел».

Награды были присвоены за многолетнюю плодотворную службу в органах внутренних дел страны, достойный вклад в обеспечение общественной безопасности и спокойствия народа, укрепление мира и стабильности в республике, образцовую деятельность по повышению эффективности борьбы с преступностью и профилактической работы, защите прав и свобод граждан, пример мужества и отваги, проявленный при исполнении долга с честью и ответственностью, а также активное участие в воспитании молодого поколения.

Президент наградил:

орденом «Шон-шараф» II степени.

Ашропова Рамазона Ахматхужаевича — заместителя министра внутренних дел Республики Узбекистан.

орденом «Мардлик».

Торебекова Бахтияра Исмандияровича — министра внутренних дел Республики Каракалпакстан.

Хусанова Илёса Пардаевича — инспектора профилактики отдела внутренних дел Камашинского района Кашкадарьинской области.

орденом «Дустлик».

Махмудову Марию Степановну — старшего эксперта экспертно-криминалистического отдела Управления координации деятельности органов внутренних дел по Юнусабадскому району города Ташкента.

Ташходжаева Улугбека Шухратовича — начальника Департамента миграции и персонализации при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан.

Хатамова Рустама Абдуганиевича — начальника Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

медалью «Жасорат».

Аббасова Авлиё Исраилхоновича — инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Наманганской области.

Каримкулову Сайёру Кудратовну — младшего инспектора колонии по исполнению наказания Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Хаитова Абдунайима Хайруллаевича — старшего оперуполномоченного Управления внутренних дел Навоийской области.

Худайназарова Санжара Фарходовича — оперуполномоченного по особо важным делам Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

медалью «Содик хизматлари учун».

Аббасова Рустама Абдуллажановича — советника начальника Управления внутренних дел Наманганской области.

Исаева Истама Корёгдиевича — заместителя командира группы воинской части Караульных войск Министерства внутренних дел республики Узбекистан.

Махмудова Хуршида Хусановича — инспектора группы пробации управления внутренних дел Шароф Рашидовского района Джизакской области.

Машарипова Атабека Султанбаевича — начальника отдела внутренних дел Чимбайского района Республики Каракалпакстан.

Мирзажанова Мухаммаджона Комилжановича — старшего инспектора профилактики Управления по координации деятельности органов внутренних дел по Чиланзарскому району города Ташкента.

Таганова Расулбека Собировича — командира отделения отряда патрульно-постовой службы управления внутренних дел города Ургенча Хорезмской области.

Уралова Жахонгира Маматкуловича — инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Сырдарьинской области.

Холматова Баходира Фозиловича — старшего оперуполномоченного отдела внутренних дел города Маргилана Ферганской области.

Чориева Шухрата Амировича — начальника отдела внутренних дел Яккабагского района Кашкадарьинской области.

Шамалова Туйчибая Дехкамбаевича — инспектора отряда патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел Ташкентской области.

Эгамову Дилфузу Раббимкуловну — следователя по особо важным делам Следственного управления при Управлении внутренних дел Самаркандской области.

медалью «Шухрат».

Жуманова Тулкинбоя Сатторовича — заместителя начальника департамента Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Култураева Уткира Куйлиевича — начальника отделения управления внутренних дел Денауского района Сурхандарьинской области.

Хасанова Дилшода Уктамжоновича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Уртачирчикского района Ташкентской области.

Худойбердиева Шерзода Сайфуллоевича — начальника отделения по обеспечению безопасности в Самаркандском аэропорту Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Эрахматова Дилшодбека Режабовича — командира отделения батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Андижанской области.