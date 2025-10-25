51-летняя казахстанка представит Великобританию на престижном конкурсе красоты

«Я живу в Великобритании, и именно от этой страны буду выступать на международном конкурсе красоты Miss Beauty Universe, который пройдет в Перу. Сейчас у меня идет активная подготовка спонсоры, команда, фотосессии, образы все в процессе, и атмосфера просто невероятная. Я всегда говорю: да, я представляю Великобританию, ведь живу здесь, но в душе я навсегда казашка, и это сочетание для меня особая гордость. Ведь это так символично: казашка, представляющая Великобританию, объединяет культуры и показывает, что современная женщина может быть гражданином мира, не теряя своей идентичности».Зауре Мухамадиева.