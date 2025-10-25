Ричмонд
The Telegraph: «Коалиция желающих» пытается изменить свою стратегию

Так называемая «коалиция желающих» сменила тактику в борьбе против России и перешла от помощи Украине к попыткам давления на Россию совместно с США. Об этом в субботу, 25 октября, сообщила британская газета The Telegraph.

— Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, — говорится в материале.

По данным журналистов, премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался уговорить лидеров стран «коалиции» сменить приоритеты и хотя бы попытаться оказать давление на Москву с помощью формирования якобы миротворческих сил для поддержания условий любого мирного соглашения, передает РИА Новости.

1 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается поменять подход «от поэтапного усиления давления к жестким мерам» в отношении России. Она отметила, что с учетом нынешней политической обстановки давление на Москву является «разумным решением».

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
