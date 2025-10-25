Россиян предупредили о новом способе обмана: мошенники орудуют на маркетплейсах

Россиян предупредили о новом способе обмана. На этот раз мошенники начали использовать коды с маркетплейсов. Аферисты воруют данные и оформляют микрозаймы. О росте таких преступлений сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел (МВД) России.
«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных службах.
МВД отмечает, что одной из наиболее распространенных мошеннических схем, связанных с интернет-торговыми платформами, остается кража персональных данных и авторизационных кодов под предлогом трудоустройства на маркетплейсах. В полиции подчеркнули, что россияне должны сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.
Ранее KP.RU сообщил, что стало известно о новом способе мошенничества. Аферисты предлагают обновить полис ОМС через «Госуслуги», но цель злоумышленников — завладеть персональными данными.