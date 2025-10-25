Россиян предупредили о новом способе обмана: мошенники орудуют на маркетплейсах

МВД отмечает, что одной из наиболее распространенных мошеннических схем, связанных с интернет-торговыми платформами, остается кража персональных данных и авторизационных кодов под предлогом трудоустройства на маркетплейсах. В полиции подчеркнули, что россияне должны сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.