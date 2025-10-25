Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о новом способе обмана: мошенники орудуют на маркетплейсах

Мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные коды на маркетплейсах.

Источник: Комсомольская правда

Россиян предупредили о новом способе обмана. На этот раз мошенники начали использовать коды с маркетплейсов. Аферисты воруют данные и оформляют микрозаймы. О росте таких преступлений сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел (МВД) России.

«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

МВД отмечает, что одной из наиболее распространенных мошеннических схем, связанных с интернет-торговыми платформами, остается кража персональных данных и авторизационных кодов под предлогом трудоустройства на маркетплейсах. В полиции подчеркнули, что россияне должны сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее KP.RU сообщил, что стало известно о новом способе мошенничества. Аферисты предлагают обновить полис ОМС через «Госуслуги», но цель злоумышленников — завладеть персональными данными.