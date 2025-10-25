Осень добавит ярмаркам яркие краски: Хороший день, чтобы успеть закупить вкусные местные продукты — публикуем адреса, где это можно сделать в Кишинёве

В выходные дни 25−26 октября в секторах столицы пройдут ярмарки с местными продуктами и товарами для поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника.
В парке «Валя Трандафирилор», на главной аллее, до 31.10.2025 — ярмарка с изделиями ручной работы и ремесленными изделиями;
На бул. Мунчешть, д. 170 и бул. Траян, д. 22 — сезонная ярмарка с фруктами и овощами, до 31.10.2025.
Буюканы.
Территория, прилегающая к зданию «Кентфорд» на бул. Штефана чел Маре ши Сфынт, № 202, 25.10.2025 — Ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров местного производства «EcoLocal», организованная совместно с Ассоциацией потребителей и производителей эко- и ремесленных товаров;
На бул. Штефана чел Маре ши Сфынт, сквер Национального театра оперы и балета им. М. Биешу, 24−26.10.2025 — Ярмарка мёда и продуктов пчеловодства, организованная совместно с SRL «Prisaca de Lux»;
В парке «Алунелул», Каля Ешилор, 11/4, 25−26.10.2025 — Ярмарка местных производителей «Cămara Fest», организованная совместно с AO «Eurocivis».
Центр.
До 30.11.2025 ежедневно — Фруктоовощная ярмарка, по адресам: ул. Хынчешть, 86 лет; ул. Асаки, 79; ул. Измаильская, 94 угол с бульваром Д. Кантемира. (рядом с рынком ООО «Экстремум»), ул. В. Докучева, 3/2; ул. Мелестиу, 14/3; ул. Спрынченная, 1А; ул. Гренобля, 165/3; ул. Гренобля, 157;
На ул. Митрополита Варлаама, отрезок между ул. Армянская и ул. Тигина. — Тематическая ярмарка «Фермерская осень», до 11.11.2025, с продажей сезонных фруктов и овощей, саженцев, семян и сопутствующих товаров, организованная Î.M. «Piața Centrală».
Чеканы.
На аллее бул. Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру, Scuarul Arborelui Solar, с 24 по 26.10.2025 — Ярмарка мелких торговцев «Târgul cu Tradiții», организованная совместно с AO «Perspectiva».
Рышкановка.
На Московском бульваре, 21, напротив ул. М. Басараба, 6 — Ярмарка фруктов и овощей, до 02.11.2025.
