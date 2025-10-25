Ричмонд
Вечер памяти Тиграна Кеосаяна прошел в Кишиневе

В Русском доме в Кишиневе вспомнили основные этапы жизни и творчества известного российского кинематографиста.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Вечер памяти Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Заслуженного артиста России Тиграна Кеосаяна прошел в Русском доме в Кишиневе в конце недели.

В рамках вечера. озаглавленного «Настоящий кинематографист», гостям были представлены основные вехи жизненного и творческого пути известного и популярного режиссера, актера, сценариста и продюсера.

Вечер вел координатор образовательных проектов РЦНК Виктор Костецкий. Он зачитал высказывания видных деятелей российской общественной жизни и сферы искусства о Тигране Кеосаяне. В основу подборки вошли также фрагменты последнего глубокого и откровенного интервью артиста, прозвучавшее в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Были отмечены снятые Кеосаяном художественные фильмы, наиболее характерные для его режиссерского почерка: «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной». Отдельное внимание было уделено киноленте «Бессмертные» — о дружбе и любви к Отечеству, которые проходят испытание временем.

Названы были и телевизионные проекты, реализованные Тиграном Кеосаяном как автором и ведущим.

Завершился вечер памяти демонстрацией последней режиссерской работы Кеосаяна — художественного фильма «Семь дней Петра Семеныча» (2025), снятого по мотивам рассказа Маргариты Симоньян «Беламур». Картина рассказывает об одиноком старике, который, узнав о своей смертельной болезни, переосмысливает пройденный земной путь.

Известный российский кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался 26 сентября в Москве на 60-м году жизни. Тигран Эдмондович Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье заслуженного деятеля искусств РСФСР режиссера Эдмонда Кеосаяна и заслуженной артистки Армянской ССР Лауры Геворкян.

Кеосаян поставил более 15 фильмов и сериалов, его дебютом стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). Являлся президентом международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест», членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств.

Заслуженный деятель искусств России (2024) и Заслуженный артист России (2025).

