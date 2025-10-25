Вечер памяти Тиграна Кеосаяна прошел в Кишиневе

Были отмечены снятые Кеосаяном художественные фильмы, наиболее характерные для его режиссерского почерка: «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной». Отдельное внимание было уделено киноленте «Бессмертные» — о дружбе и любви к Отечеству, которые проходят испытание временем.