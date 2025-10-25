Ремпал возвращается в КХЛ. Кто из топов Востока заберет звездного канадца «Салавата»

Оказался не нужен в НХЛ. Оно того стоило?
В конце нынешней недели инсайдер Элиотт Фридман сообщил, что экс-нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал вновь на драфте отказов «Вашингтон Кэпиталз». А это, на минутку, уже вторая попытка «столичных» выставить своего нападающего.
В первый раз канадца отправили в фарм-клуб команды АХЛ в начале октября. С тех пор ничем даже в составе «Херши» он не отметился. Канадец провел там четыре матча, набрав лишь 2 (1+1) очка. Игрок никому в НХЛ не пригодился, так что «Кэпиталз» пошел на новый шаг. На этот раз речь идет уже о безусловном драфте отказов, конечной целью которого является расторжение контракта.
Теперь становится очевидным, что изначально идея попробовать себя в Национальной хоккейной лиге была утопической для хоккеиста, но он зацепился за возможность и уехал, получив призрачный шанс зацепиться за лигу своей мечты. Летом к фигуре форварда был очень живой интерес. Особый ажиотаж чувствовался среди клубов Восточной конференции. «Ак Барс», «Металлурга», «Авангард», а также московские «Динамо» и ЦСКА. Кто только не фигурировал среди потенциальных выгодоприобретателей.
Однако, Шелдон очень хотел вернуться домой и играть в НХЛ, подписавшись на скромные 775 тысяч долларов (менее 40 миллионов рублей) с «Вашингтоном».
Ремпала снова сватают в Уфу. Фантастика или логичный вариант?
Сейчас в Сети ходит информация, что сам Шелдон намерен вновь попробовать себя в Европе, а самым вероятным вариантом развития событий называется возвращение в Континентальную хоккейную лигу. Что еще любопытнее, некоторые источники утверждают, что Ремпал вернется в «Салават». Звучит, как фантастика. Учитывая, что в Уфе без особого сожаления расстались с Александром Хмелевским, выручив за него таки жизненно необходимые в сегодняшних условиях 240 миллионов рублей. Именно деньги из Татарстана помогли уфимскому клубу оставаться на плаву и расплатиться с большой частью своих долгов, тянувшихся с прошлых сезонов.
Однако, в этом вопросе не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. В Башкортостане давно отмечали, что канадский крайний нападающий — человек не самый социальный. Ему надо было много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям, адаптироваться к законам российского хоккея и стилистике игры в КХЛ. Говорят, что Шелдон в течение всего сезона в Уфе был как бы немного отдельно от команды. Но решающую роль сыграла фигура Виктора Козлова, который брал Шелдона под свою ответственность, а также приложил немало усилий, чтобы хоккеисту было комфортно в новой для себя среде. Плюс, тогда в «Салавате Юлаеве» уже была большая группа других англоязычных североамериканцев, которые не давали Шелдону уйти в себя и свои проблемы.
Поэтому вариант с возвращением в «Салават Юлаев» сегодня не отбрасывают, а даже рассматривают как рабочий. Якобы, хоккеисту будет комфортнее вернуться туда, где он уже все знает и где ему будет комфортнее вновь влиться в Лигу. Только вот на этот раз мастеровитых канадских и американских партнеров у него уже не будет.
В итоге Рэмпал провел за уфимский клуб 87 матчей, в которых набрал 82 (39+43) очка, став лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» и самым результативным игроком Кубка Гагарина. В розыгрыше плей-офф канадец был одним из лидеров той «бронзовой» Уфы, проведя девятнадцать матчей и заработав 21 (8+13) очко.
Кто, если не «Салават Юлаев»?
Сейчас все к той же «коалиции желающих» присоединился еще и «Трактор». Челябинцам летом удалось перехватить Джоша Ливо, с которым у Ремпала была отличная химия в прошлом сезоне. Воссоздать эту связку означало бы для «Трактора» безусловную заявку на победу в Кубке Гагарина.
В таком случае в уральском городе были бы собраны три мощных звена, способных смять кого угодно в Континентальной лиге. Но все упирается в место под потолком. Не слишком хорошо себя показывает по сезону новый голкипер Крис Дригер. У него 90.3% отраженных бросков в 13 матчах и периодические «привозы». Зарплата при этом составляет около 65 миллионов рублей. Если его расторгнуть или обменять, то могут появиться средства на Ремпала.
Другим вероятным вариантом называется «Ак Барс», в составе которого уже выступает еще один бывший партнер по «Салавату Юлаеву», Хмелевский. Именно с последним Шелдон выступал в одном звене уже по ходу плей-офф. Правда, в Казани и так уже собран отличный состав, под который генеральный спонсор выделила серьезные суммы. Одно только приобретение Хмелевского влетело ПАО «Татнефть» в копеечку в 240 миллионов рублей. Есть большие сомнения, что в нефтяной компании готовы раскошелиться на зарплату Ремпалу в районе 80−90 миллионов рублей. В Казани и без того удовлетворили многие пожелания генерального менеджера клуба Марата Валиуллина, так что к запросу приобрести еще одного дорогостоящего канадца там отнесутся с прохладцей.
Плюс ко всему, никуда не делась проблема загруженности платежной ведомости. У «Ак Барса» просто нет места под потолком зарплат. А расставаться особо то не с кем. Сейчас не попадает в состав Алексей Пустозеров, и возможно вскоре будет обменян из команды. Однако его зарплата составляет всего 28 миллионов рублей. Это явно не та сумма, на которую пойдет Ремпал. Да и идея пойти на неравномерный контракт с пониженной зарплатой в первый год с увеличением на второй вряд ли ему прельстит.
Самым логичным в этой ситуации мог бы выглядеть вариант «Магниткой». Во-первых, ход с приобретением Сергея Толчинского себя не оправдал — Андрей Разин быстро в нем разочаровался и посадил на трибуны уже к третьему матчу сезона. За 14 игр обладатель Кубка Гагарина 2021 забросил лишь одну шайбу. Зарплата форварда составляет 77 миллионов рублей за сезон. Расставание с хоккеистом напрашивается.
Однако, даже без Толчинского в «Магнитке» с составом все в полном порядке. Тем более, что в Магнитогорске серьезно раскошелились на Владимира Ткачева. Звать канадца, чтобы усилить и без того хорошо работающий механизм — не лучшая затея. Но время покажет, где окажется хоккеист.