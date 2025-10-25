Ремпал возвращается в КХЛ. Кто из топов Востока заберет звездного канадца «Салавата»

Однако, в этом вопросе не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. В Башкортостане давно отмечали, что канадский крайний нападающий — человек не самый социальный. Ему надо было много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям, адаптироваться к законам российского хоккея и стилистике игры в КХЛ. Говорят, что Шелдон в течение всего сезона в Уфе был как бы немного отдельно от команды. Но решающую роль сыграла фигура Виктора Козлова, который брал Шелдона под свою ответственность, а также приложил немало усилий, чтобы хоккеисту было комфортно в новой для себя среде. Плюс, тогда в «Салавате Юлаеве» уже была большая группа других англоязычных североамериканцев, которые не давали Шелдону уйти в себя и свои проблемы.