Из-за летней засухи в Крыму ожидается снижение урожая семечковых и косточковых

Напомним, этой весной в Крыму было зафиксировано несколько волн заморозков. Тогда в Минсельхозе отметили, что эти погодные явления отразятся на урожае. Это коснулось миндаля, черешни и сливы. Также на 60% сократилась урожайность озимой пшеницы, а в отдельных районах — урожайность винограда.