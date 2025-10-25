Ричмонд
Из-за летней засухи в Крыму ожидается снижение урожая семечковых и косточковых

В Крыму собрали около 25 тысяч тонн семечковых культур.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму прогнозируют значительное снижение урожая семечковых и косточковых культур. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, в среднем, урожайность понизится на 33%.

Главная причина — летняя засуха и весенние заморозки. На данный момент на полуострове собрано около 25 тысяч тонн семечковых культур.

— Согласно оперативным данным администраций районов, наблюдается снижение валового сбора семечковых и косточковых культур в среднем на 33% к уровню прошлого года, что обусловлено весенними заморозками и летней засухой, — отметили в пресс-службе.

Напомним, этой весной в Крыму было зафиксировано несколько волн заморозков. Тогда в Минсельхозе отметили, что эти погодные явления отразятся на урожае. Это коснулось миндаля, черешни и сливы. Также на 60% сократилась урожайность озимой пшеницы, а в отдельных районах — урожайность винограда.