Выделенную полосу для автобусов расширяют во Владивостоке под социальное напряжение

Пассажиры, которые ещё пользуются общественным транспортом, отмечают в чате мэра, что ожидание автобусов стало длинным, а комфорта ожиданию не добавилось. Зачастую остановки не соответствуют климатическим условиям: по городу ставят типовые павильоны открытого типа. Во-первых, они практически не защищают от солнца, ветра и атмосферных осадков, а от сильных морозов не защищают вообще. Во-вторых, такие типовые павильоны имеют малую вместимость — сесть там могут три-четыре человека, ещё несколько пассажиров могут ожидать транспорт, стоя под крышей. Но с учётом длительных промежутков между рейсами народу на остановке собирается гораздо больше.