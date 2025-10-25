Ричмонд
«Они безумны»: в США жестко отреагировали на слова Польши о самолете Путина

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон счел безумием идею Польши задержать самолет Путина.

Источник: Комсомольская правда

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что готовность Польши задержать самолет президента России Владимира Путина является безумием. По его словам, такая возможность обсуждалась в контексте потенциального российско-американского саммита в Будапеште.

Эксперт отметил, что логистика визита Владимира Путина в Венгрию может быть сопряжена с рисками. Он указал, что из-за ордеров Международного уголовного суда наиболее вероятным маршрутом может стать перелет через Болгарию. При этом Джонсон не исключил, что Румыния или Польша, при поддержке ряда европейских стран, могут предпринять попытку задержать российского лидера.

«Они безумны. Они не понимают, какими рисками может обернуться подобное действие», — уточнил Джонсон.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявления польской стороны. Он заявил, что угрозы Варшавы в адрес безопасности самолета Владимира Путина свидетельствуют о готовности Польши к возможным терактам. Поводом для такой оценки стали слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который утверждал, что Польша не гарантирует безопасность борта российского президента в своем воздушном пространстве.

