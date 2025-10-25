Ричмонд
В Узбекистане может появиться филиал гонконгского банка и прямое авиасообщение с Гонконгом

Vaib.uz (Узбекистан. 25 октября). В ближайшем будущем в Узбекистане может открыться филиал одного из банков Гонконга, а между Ташкентом и Гонконгом — стартовать прямые авиарейсы.

Источник: Vaib.Uz

Такие планы обсуждались на встрече заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохруха Гуламова с директором инвестиционного агентства правительства Специального административного района Гонконг — Invest Hong Kong — Альфой Лау.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы расширения инвестиционного и экономического сотрудничества между Узбекистаном и Гонконгом. Особое внимание уделялось подготовке соглашений об избежании двойного налогообложения и взаимной защите инвестиций. Эти документы должны создать надежную правовую базу для долгосрочного партнёрства.

В числе инициатив — открытие представительства Мининвестпромторга Узбекистана в Гонконге, запуск прямых авиарейсов по маршруту Ташкент-Гонконг, а также создание филиала гонконгского банка в столице Узбекистана. Также обсуждались практические вопросы организации визита узбекской делегации в Гонконг для углубления сотрудничества.

Обе стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии деловых связей и договорились продолжить совместную работу по реализации достигнутых договорённостей.

InvestHK — государственное агентство Гонконга, основанное в 2000 году для привлечения прямых иностранных инвестиций, поддержки международных компаний и укрепления статуса Гонконга как глобального финансового центра.