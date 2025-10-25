Трамп прокомментировал введенные санкции против России: дал характеристику двумя словами

Президент США Дональд Трамп прокомментировал введенные им санкции против России. Сообщается, что он дал характеристику двумя словами. Об этом лидер Белого дома рассказал во время пресс-конференции.
«Мы ввели очень значительные санкции против России, думаю, это очень сильные санкции», — резюмировал Трамп в разговоре с журналистами на борту президентского самолета по пути в Азию.
При этом Трамп подчеркнул, что не считает слова президента России Владимира Путина правдивыми в отношении эффекта санкций. Напомним, глава РФ отметил, что введенные США ограничения вряд ли будут иметь эффект. Трамп не согласился с этим мнением, в очередной раз сославшись на время.
Ранее KP.RU сообщил, что глава Белого дома снова «переобулся», он ввел жесткие санкции против РФ, заявив, что эффект от ограничений будет явно виден через полгода.