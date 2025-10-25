Ричмонд
Овечкин забросил и «Вашингтон» разгромил «Коламбус», а у белоруса Протаса пас

Овечкин забросил в ворота «Коламбуса» свой 899-й гол в чемпионатах НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

В очередном матче чемпионата НХЛ Александр Овечкин и Алексей Протас своими результативными действиями помогли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победить «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:1.

Первый период матча прошел без голов, а счет был открыт только на 19-й минуте второго отрезка матча, когда ворота хозяев поразил Джон Карлсон.

Третий период «Вашингтон» начал лихо. Уже через 1 минуту и 36 секунд после стартового вбрасывания Овечкин удвоил преимущество «Кэпиталз». В этом эпизоде Строум выиграл вбрасывание в правом круге, шайба отлетела к Овечкину и тот мгновенно, почти без замаха, точно бросил по воротам. Похожий гол он забил «Миннесоте».

Теперь в активе Овечкина 899 голов в регулярных чемпионатах. Юбилейный 900 гол он может забросить «Оттаве Сенаторз» уже в эту субботу 25 октября. Через минуту после гола Овечкина Джастин Сурдиф поразил ворота «Блю Джекетс» в третий раз — 3:0.

Только на 11-й минуте периода «Коламбус» усилиями Матейчука размочил счет. Но игру хозяева не спасли. «Вашингтон» забросил еще две шайбы, причем в большинстве.

Сначала отличился Том Уилсон, а победную точку поставил Коннор МакМайкл, которому ассистировали Овечкин и белорусский форвард Алексей Протас.

Александр Овечкин набрал в этом сезоне 7 очков (2+5). Алексей Протас играл в третьем звене вместе с Джастином Сурдифом и Райаном Леонардом. В 8 играх белорус набрал уже 9 очков (4+5) очков.

Прочитайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».

