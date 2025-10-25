Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, от чего в молодости испытывал счастье

— Когда мы выезжали стройотрядом, то очень много работали. Это был физически тяжёлый труд. Но в то же время в душе было ощущение постоянного бесконечного счастья, настоящего удовольствия в кругу друзей. Ты молод, полон сил, работаешь, потом вы всю ночь поёте песни около костра. И вся жизнь у тебя впереди! — сказал руководитель региона.