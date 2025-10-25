Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, от чего в молодости испытывал счастье

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился новостями о развитии студотрядов и рассказал, от чего испытывал счастье, когда сам был участником такой же молодежной организации.
Как сообщил руководитель региона, накануне завершился третий трудовой семестр студотряда в Башкирии. По его словам, как только власти взялись за развитие этого движения, количество его участников выросло с 4 до 6 тысяч.
— Замечательные, целеустремленные ребята, которые точно знают, чего хотят в этой жизни. Уверен — всё у них получится, — написал в своих соцсетях Хабиров.
Глава Башкирии также поделился, что в студенческие годы был командиром стройотряда и хорошо понимает важность такой работы. Еще он отметил, что сейчас «немного завидует» студентам.
— Когда мы выезжали стройотрядом, то очень много работали. Это был физически тяжёлый труд. Но в то же время в душе было ощущение постоянного бесконечного счастья, настоящего удовольствия в кругу друзей. Ты молод, полон сил, работаешь, потом вы всю ночь поёте песни около костра. И вся жизнь у тебя впереди! — сказал руководитель региона.
