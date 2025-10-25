Ричмонд
В Тюмени проведут ремонт детского стационара

В детском стационаре ОКБ № 2 в Тюмени палаты оснастят оборудованием с медицинским газом. Информация о ремонте в медицинском учреждении размещена на сайте госзакупок.

Читать далее.