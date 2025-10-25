Ричмонд
Виновных в поджоге украинского склада в Лондоне посадят на 17 и 12 лет

В Лондоне суд вынес обвинительные приговоры группе граждан, признанных виновными в поджоге складского помещения украинских компаний. Их осудили на 17 и 12 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

