В центре Донецка развернули флаг ДНР длиной 200 метров

В центре Донецка молодежь развернула флаг ДНР длиной 200 метров ко Дню флага.

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Молодежь Донецка развернула в центре города 200-метровый флаг ДНР ко Дню республиканского символа, передает корреспондент РИА Новости.

«Сегодня праздник Донецкой Народной Республики, сегодня День флага… Сегодня, несмотря на прекрасную погоду, проливной дождь, мы с командой “Молодой Гвардии” вышли на центральный проспект нашей столицы и развернули 200-метровый флаг республики», — рассказал журналистам руководитель «Молодой гвардии» в ДНР Сергей Добровольский.

Он добавил, что для всех участников мероприятия флаг ДНР имеет огромное значение.

Флаг был развернут на пересечении улицы Постышева и проспекта Ильича в Ворошиловском районе города. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

День флага ДНР отмечается ежегодно 25 октября с 2014 года.