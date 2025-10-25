В центре Донецка развернули флаг ДНР длиной 200 метров

«Сегодня праздник Донецкой Народной Республики, сегодня День флага… Сегодня, несмотря на прекрасную погоду, проливной дождь, мы с командой “Молодой Гвардии” вышли на центральный проспект нашей столицы и развернули 200-метровый флаг республики», — рассказал журналистам руководитель «Молодой гвардии» в ДНР Сергей Добровольский.